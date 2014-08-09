Нужно несколько человек в команду по написанию отзывов на Яндекс.Маркете. Ничего придумывать не нужно - отзывы есть, необходим только ваш опыт + аккаунты. Отдаем предпочтение тем, кто ...
Написать 5 статей
Всем привет.
Есть 5 статей, нужно написать их до 20:00 по мск. Объем каждой - 3К
Оплата - 50/1000
Если справитесь - гарантирую постоянное сотрудничество!
+ нужно проставить ключи, найти по 3 картинки.
уник 97 + по адвего или текст ру
Заявки фрилансеров
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