Написание статей на кредитную тематику

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок120 просмотров

Добрый день,необходимы для написания 10 статей на кредитную тематику.

5 статей seo-рерайт по 2500-3000 знаков.

5 статей seo-копирайт по 1500-2000 знаков.

Написание статей
11 лет назад
mika007
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$50
3 дня
Отличный исполнитель.Не пожалел,что обратился.
Виталий - отличный заказчик! Предоставляет четкое ТЗ и оперативно оплачивает работу. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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