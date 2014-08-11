Написать письмо для партнеров. Объем - 1 стр. Есть структура и наброски, нужно все оформить. Написать нужно в течении 2-3-х часов. От вас стоимость и примеры работ.
Рерайт медицинской тематики
Необходим простой рерайт исходника на мед. тематику.
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