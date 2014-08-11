Подготовка контента для размещения в группе VK

Всем привет!

Для группы о музыке необходимо предложить различные направления контента (цитаты музыкантов и их дни рождения уже есть). Предложить необходимо прямо в заявке.

Условие: по выбранному направлению возможно собрать не менее 180 постов

Выбранный исполнитель должен будет собрать материал по предложенному и согласованному контентному направлению.