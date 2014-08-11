Рерайт 15 статей для печатного каталога.

Добрый день! Есть проект, разработка печатного каталога, в этом каталоге будет 15 статей-тем, которые и нужно подготовить.

Текст для этих статей уже подобран, его нужно подредактировать, выделить главное, уместить на горизонтальную страницу А4 ( с учетом того, что будет еще около 2х картинок).

Тексты на строительную тематику.

Во вложении пример одной из статей.

Называйте свои цены и сроки.

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