Графический дизайн, Брендинг, Дизайн интерьера, 3D визуализация

Привет - мы дизайн-студияLIME! В рекламе и в дизайне с 2007 года.

Мы занимаемся графическим дизайном, брендингом, 3D дизайном и WEB-дизайном.

Работая с нами, Вы получаете целый комплекс услуг в одном месте.

Мы - это молодые, яркие, креативные люди, действительно влюбленные в свою работу!

Ко всем задачам мы подходим с умом, любовью и простыми решениями!

-Работаем по предоплате 50% С проверенными заказчиками схема работы может быть изменена.

-Любые изменения в ТЗ после его утверждения в ходе работы — за дополнительную плату (по предварительному согласованию).

-Работаем по ТЗ. Если вы не можете определиться с тем, что вам нужно, — предоплата за проделанную

работу не возвращается (относитесь с уважением к нашему времени и труду).

Дабы познакомиться с нашей компанией поближе, посетите наш сайт: www.ralime.com.ua