Привет - мы дизайн-студияLIME! В рекламе и в дизайне с 2007 года.
Мы занимаемся графическим дизайном, брендингом, 3D дизайном и WEB-дизайном.
Работая с нами, Вы получаете целый комплекс услуг в одном месте.
Мы - это молодые, яркие, креативные люди, действительно влюбленные в свою работу!
Ко всем задачам мы подходим с умом, любовью и простыми решениями!
-Работаем по предоплате 50% С проверенными заказчиками схема работы может быть изменена.
-Любые изменения в ТЗ после его утверждения в ходе работы — за дополнительную плату (по предварительному согласованию).
-Работаем по ТЗ. Если вы не можете определиться с тем, что вам нужно, — предоплата за проделанную
работу не возвращается (относитесь с уважением к нашему времени и труду).
Дабы познакомиться с нашей компанией поближе, посетите наш сайт: www.ralime.com.ua
- Открытка новогодняя электронная для ЕММ293 просмотра
- Дизайн сайта жилого комплекса329 просмотров
- Логотип для Protein Bar293 просмотра
- Логотип для Protein Bar313 просмотров
- Разработка каталога для мебельной фабрики "Феникс"502 просмотра
- Разработка лого для испанской компании CoverDec257 просмотров
- Выставочный стенд для компании Helios249 просмотров
- Выставочный стенд для компании Apparel258 просмотров
- Выставочный стенд для компании Аквантис576 просмотров
- Разработка дизайна буклета для компании CoverDec304 просмотра
- Разработка дизайна сайта GNS223 просмотра