Lime_design

Елена Lime_design

 
29 летУкраина/Днепр
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Графический дизайн, Брендинг, Дизайн интерьера, 3D визуализация

Привет - мы дизайн-студияLIME! В рекламе и в дизайне с 2007 года.

Мы занимаемся графическим дизайном, брендингом, 3D дизайном и WEB-дизайном.

Работая с нами, Вы получаете целый комплекс услуг в одном месте.

Мы - это молодые, яркие, креативные люди, действительно влюбленные в свою работу!

Ко всем задачам мы подходим с умом, любовью и простыми решениями!

-Работаем по предоплате 50% С проверенными заказчиками схема работы может быть изменена.

-Любые изменения в ТЗ после его утверждения в ходе работы — за дополнительную плату (по предварительному согласованию).

-Работаем по ТЗ. Если вы не можете определиться с тем, что вам нужно, — предоплата за проделанную

работу не возвращается (относитесь с уважением к нашему времени и труду).

Дабы познакомиться с нашей компанией поближе, посетите наш сайт: www.ralime.com.ua

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Отзывы заказчиков
lashers
Елена 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$130
10 баллов
9 лет назад
Дизайн каталога кондитерских изделий
У исполнителя четкое понимание своих возможностей, а их немало. Помимо того что "нужно" сделать, у них есть то, что "лучше" сделать. В совокупности с персональным менеджером, полным юмора и отсутствием сна, работа с этой компанией одно удовольствие. Поэтому не стал и задумываться, когда возникла потребность "быстро" сделать визитки. Спасибо.
Очень приятный заказчик! С момента начала работы, сразу же достигли взаимопонимания и плодотворно поработали над проектом. Четко поставленная задача, своевременная оплата, оперативная коммуникация. Ждем дальнейшего сотрудничества!
Ответный отзыв
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