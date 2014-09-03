Добрый день,необходимы для написания 10 статей на кредитную тематику. 5 статей seo-рерайт по 2500-3000 знаков. 5 статей seo-копирайт по 1500-2000 знаков.
Статьи для email-рассылки женской тематики
Написание статей для email-рассылки подписчикам сайта oxanazubkova.com
Тему, структуру и ссылки на материалы к каждой рассылке будет давать сама Оксана.
Писать нужно в стиле Оксаны. Ее статьи можно посмотреть на ее сайте.
Тематика: здоровый образ жизни, детокс, диета
Периодичность: 2 раза в неделю.
Объем: 1-1,5 странички word.
Обязательно знание английского.
Оплата через PayPal, банковские реквизиты или другим способом.
Напишите, пожалуйста, предложение по цене работы.
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Заявки фрилансеров
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