asstreya

Римма Веремейко asstreya

 
38 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Копирайтинг, рерайтинг, сео, пресс-релизы, новости, слоганы, нейминг.

Копирайтер-фрилансер

с 12.2008

- написание продающих текстов, информационных и рекламных статей, пресс-релизов;

- разработка содержимого главных страниц сайтов;

- написание оптимизированных статей для сайтов различной тематики:

    IT;

    таможенное оформление;

    центр сертификации;

    юридические консультации;

    подбор персонала;

    пожарная безопасность;

    интернет-магазины мебели, сантехники, строительных материалов,

    элитных подарков, сувениров, косметики;

    ландшафтный дизайн;

    туризм;

    женские тематики и др.;

- определение новостных поводов, ведение новостных лент;

- разработка названий, слоганов компаний/проектов, подбор доменных имен.

Достижения:

- профильное филологическое образование – диплом магистра с отличием;

- многолетнее успешное сотрудничество со студией дизайна XOR (Донецк),

агентством интернет-коммуникаций Wizardry (Киев),

студией «55» (Санкт-Петербург, Россия),

ООО «Сабан Интерактив» (Москва, Россия);

- 100% заполнение сайта центра сертификации «TOPcert» (Москва, Россия);

- подготовка текстов для юбилейного буклета компании «Сервис-Инвест» –

одного из крупнейших поставщиков электроэнергии промышленным предприятиям

в Донецкой и Днепропетровской областях;

- подготовка текстового наполнения буклетов Международного фестиваля «Звезды Мирового Балета» (2002-2013) и

буклетов единственного в Европе Международного фестиваля детских балетных спектаклей «Гран Па» (2004-2013);

- написание информационных статей, интервью для ежедневной всеукраинской газеты «День» (рубрика «Культура»).

Профессиональные навыки:

- сео-копирайтинг – эксперт (6 лет опыта);

- написание текстов разных форм и стилей: от пригласительного до креативной концепции или аналитической статьи;

- составление концепций радиопрограмм, сценариев к рекламным видео/аудиороликам, контроль над их изготовлением;

- запись аудиороликов (голос);

- работа в прямом эфире/в записи на ТВ, радио;

- написание статей в глянцевые журналы;

- знание риторики, психологии, педагогики;

- быстрый поиск, анализ и систематизация информации;

- умение работать в сжатые сроки с большими объемами информации;

- грамотный язык, легкий и понятный стиль;

- знание операционных систем от DOS до Windows 7, офисных пакетов.

С примерами работ и другими отзывами заказчиков Вы можете ознакомиться по ссылке:

https://www.fl.ru/users/asstreya/

6 лет успешной работы на ведущем в Рунете сервисе для фрилансеров.

123 положительных отзыва о сотрудничестве.

Более 50 успешно выполненных проектов в год.

Написание статейСтатьи для сайта

  • Рерайт технических статей

    Нужен рерайт статей технической направленности - описания товаров. Важно оптимальное сочетание цены, качества и сроков. Убедительная просьба отписываться только в проект!!!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка под Джумлу

    Выслушаю предложения по верстке макета под Джумлу и натяжке на движок. Интересует качество в первую очередь и сроки. Макет покажу в личку. Стоимость договорная.

    JoomlaВерстка макета
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сео-копирайтинг. Тематика - авто.

    $50

    Для проекта нужны копирайтеры, умеющие работать с ключами, писать рекламно-информационные тексты. Тематика - авто. Проект срочный. Наличие портфолио и отзывов будет хорошим плюсом.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Копирайт - строительная тематика

    $50

    Здравствуйте! Нужен копирайтер (возможно, несколько, т.к. работу нужно выполнить сегодня), умеющий излагать грамотно и внятно свои мысли. Написание текстов строительной тематики. Есть ключи, но их очень мало. Тексты не технические, несложные. Цена не выше 2 у.е. ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Срочно нужен рерайт

    Здравствуйте! Есть работа для тех, кто сегодня не занят. Нужно сделать качественный рерайт текста. Кол-во знаков на выходе – 2000. Исходник я дам. Цена за 1000 знаков составляет 0,5 у.е. Заинтересованным стучаться в аську: 169589299.

    Рерайт текста
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Конкурс копирайтеров!

    $10

    Темы конкурсных работ: 1. Что такое индексация сайта Яндексом? 2. Что такое биржи ссылок и для чего они нужны? Что требуется: Уникальные (для ПС), интересные статьи от 1000 до 2000 символов без пробелов на любую из предложенных ниже тем ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
itspoma
Роман 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Романыча Романа (itspoma)
Приятная в общении, четкое задание.. рекомендую! =) +10
Роман - профессионал своего дела. Работа была выполнена просто с молниеносной скоростью и заслуживает самой высокой оценки!!! Блестяще!!! Рекомендую всем, кто ценит высокий уровень работы и ищет настоящих профи своего дела!
Ответный отзыв
KareninaAnna
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Рерайт технических статей
Спасибо за интересный заказ и своевременную оплату! С Вами очень легко и приятно работать. Очень надеюсь, что наше сотрудничество на этом не закончится! С нетерпением жду новые задания! :)))
Отличный райтер. Заказывала рерайт статей, всё сделано на 5+++. Заказала копирайт, и снова Анна порадовала. Наше сотрудничество продолжается. Всем искренне рекомендую как надежного и очень ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
Jinat
Павел 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Верстка под Джумлу
Супер обворожительный исполнитель! В ее руках творится очень быстро и чудесно привлекательно. Она словно волшебница пера! Однозначно рекомендую этого специалиста - профессионал высшей категории.
Просто прекрасный специалист! Кажется, что для этого человека нет ничего невозможного. Быстро включился в работу, проявил инициативу - в общем, сделал всё в лучшем виде!!! Рекомендую и сама буду обращаться впредь!
Ответный отзыв
Liorto
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Сео-копирайтинг. Тематика - авто.
Замечательный, безусловно приятный в общении заказчик. Надеюсь на дальнейшие проекты и завидую тем, кто уже давно сотрудничает с Риммой.
Очень толковый копирайтер. Редко встретишь специалиста, который может писать интересные тексты да еще и с большой плотностью ключей. Проект по автотематике успешно закончен. Однако свое сотрудничество с Олей планирую продолжить! Мои наилучшие рекомендации!!!
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zhalya
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Копирайт - строительная тематика
Задания ставит четко, работа оплачивается тут же. Добросовестный заказчик и очень хороший человек!
Спасибо огромное Жале за работу! Отличный копирайт!!! Статьи вышли лаконичные и содержательные! Жаля – один из лучших авторов, с которым мне доводилось работать. Всем-всем-всем очень рекомендую!:)
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