Копирайтинг, рерайтинг, сео, пресс-релизы, новости, слоганы, нейминг.

Копирайтер-фрилансер

с 12.2008

- написание продающих текстов, информационных и рекламных статей, пресс-релизов;

- разработка содержимого главных страниц сайтов;

- написание оптимизированных статей для сайтов различной тематики:

IT; таможенное оформление; центр сертификации; юридические консультации; подбор персонала; пожарная безопасность; интернет-магазины мебели, сантехники, строительных материалов, элитных подарков, сувениров, косметики; ландшафтный дизайн; туризм; женские тематики и др.;

- определение новостных поводов, ведение новостных лент;

- разработка названий, слоганов компаний/проектов, подбор доменных имен.

Достижения:

- профильное филологическое образование – диплом магистра с отличием;

- многолетнее успешное сотрудничество со студией дизайна XOR (Донецк),

агентством интернет-коммуникаций Wizardry (Киев),

студией «55» (Санкт-Петербург, Россия),

ООО «Сабан Интерактив» (Москва, Россия);

- 100% заполнение сайта центра сертификации «TOPcert» (Москва, Россия);

- подготовка текстов для юбилейного буклета компании «Сервис-Инвест» –

одного из крупнейших поставщиков электроэнергии промышленным предприятиям

в Донецкой и Днепропетровской областях;

- подготовка текстового наполнения буклетов Международного фестиваля «Звезды Мирового Балета» (2002-2013) и

буклетов единственного в Европе Международного фестиваля детских балетных спектаклей «Гран Па» (2004-2013);

- написание информационных статей, интервью для ежедневной всеукраинской газеты «День» (рубрика «Культура»).

Профессиональные навыки:

- сео-копирайтинг – эксперт (6 лет опыта);

- написание текстов разных форм и стилей: от пригласительного до креативной концепции или аналитической статьи;

- составление концепций радиопрограмм, сценариев к рекламным видео/аудиороликам, контроль над их изготовлением;

- запись аудиороликов (голос);

- работа в прямом эфире/в записи на ТВ, радио;

- написание статей в глянцевые журналы;

- знание риторики, психологии, педагогики;

- быстрый поиск, анализ и систематизация информации;

- умение работать в сжатые сроки с большими объемами информации;

- грамотный язык, легкий и понятный стиль;

- знание операционных систем от DOS до Windows 7, офисных пакетов.

С примерами работ и другими отзывами заказчиков Вы можете ознакомиться по ссылке:

https://www.fl.ru/users/asstreya/

6 лет успешной работы на ведущем в Рунете сервисе для фрилансеров.

123 положительных отзыва о сотрудничестве.

Более 50 успешно выполненных проектов в год.