Нужен скрипт, подробности в приват. Надеюсь на сотрудничество. :)))
Копирайтер-фрилансер
с 12.2008
- написание продающих текстов, информационных и рекламных статей, пресс-релизов;
- разработка содержимого главных страниц сайтов;
- написание оптимизированных статей для сайтов различной тематики:
- IT;
таможенное оформление;
центр сертификации;
юридические консультации;
подбор персонала;
пожарная безопасность;
интернет-магазины мебели, сантехники, строительных материалов,
элитных подарков, сувениров, косметики;
ландшафтный дизайн;
туризм;
женские тематики и др.;
- разработка названий, слоганов компаний/проектов, подбор доменных имен.
Достижения:
- профильное филологическое образование – диплом магистра с отличием;
- многолетнее успешное сотрудничество со студией дизайна XOR (Донецк),
агентством интернет-коммуникаций Wizardry (Киев),
студией «55» (Санкт-Петербург, Россия),
ООО «Сабан Интерактив» (Москва, Россия);
- 100% заполнение сайта центра сертификации «TOPcert» (Москва, Россия);
- подготовка текстов для юбилейного буклета компании «Сервис-Инвест» –
одного из крупнейших поставщиков электроэнергии промышленным предприятиям
в Донецкой и Днепропетровской областях;
- подготовка текстового наполнения буклетов Международного фестиваля «Звезды Мирового Балета» (2002-2013) и
буклетов единственного в Европе Международного фестиваля детских балетных спектаклей «Гран Па» (2004-2013);
- написание информационных статей, интервью для ежедневной всеукраинской газеты «День» (рубрика «Культура»).
Профессиональные навыки:
- сео-копирайтинг – эксперт (6 лет опыта);
- написание текстов разных форм и стилей: от пригласительного до креативной концепции или аналитической статьи;
- составление концепций радиопрограмм, сценариев к рекламным видео/аудиороликам, контроль над их изготовлением;
- запись аудиороликов (голос);
- работа в прямом эфире/в записи на ТВ, радио;
- написание статей в глянцевые журналы;
- знание риторики, психологии, педагогики;
- быстрый поиск, анализ и систематизация информации;
- умение работать в сжатые сроки с большими объемами информации;
- грамотный язык, легкий и понятный стиль;
- знание операционных систем от DOS до Windows 7, офисных пакетов.
С примерами работ и другими отзывами заказчиков Вы можете ознакомиться по ссылке:
https://www.fl.ru/users/asstreya/
6 лет успешной работы на ведущем в Рунете сервисе для фрилансеров.
123 положительных отзыва о сотрудничестве.
Более 50 успешно выполненных проектов в год.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен рерайт статей технической направленности - описания товаров. Важно оптимальное сочетание цены, качества и сроков. Убедительная просьба отписываться только в проект!!!Завершен14 лет назад
Выслушаю предложения по верстке макета под Джумлу и натяжке на движок. Интересует качество в первую очередь и сроки. Макет покажу в личку. Стоимость договорная.HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Для проекта нужны копирайтеры, умеющие работать с ключами, писать рекламно-информационные тексты. Тематика - авто. Проект срочный. Наличие портфолио и отзывов будет хорошим плюсом.Завершен14 лет назад
- $20
Нужен рерайт. Оплата 1 у.е. за 1000 знаков.Завершен14 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужен копирайтер (возможно, несколько, т.к. работу нужно выполнить сегодня), умеющий излагать грамотно и внятно свои мысли. Написание текстов строительной тематики. Есть ключи, но их очень мало. Тексты не технические, несложные. Цена не выше 2 у.е. ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Здравствуйте! Есть работа для тех, кто сегодня не занят. Нужно сделать качественный рерайт текста. Кол-во знаков на выходе – 2000. Исходник я дам. Цена за 1000 знаков составляет 0,5 у.е. Заинтересованным стучаться в аську: 169589299.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $10
Темы конкурсных работ: 1. Что такое индексация сайта Яндексом? 2. Что такое биржи ссылок и для чего они нужны? Что требуется: Уникальные (для ПС), интересные статьи от 1000 до 2000 символов без пробелов на любую из предложенных ниже тем ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад