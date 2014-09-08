Рерайт статей технической тематики

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен27 заявок251 просмотр

Требуется качесвтенный вдумчивый рерайт 10 новостных статей технической направленности.

11 лет назад
wsm
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

asstreya
40 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$3
1 день
Работой доволен. Рекомендую
Всегда приятно работать с профессионалами. Интересный проект, четкая постановка задачи, всегда на связи. Оплата получена незамедлительно в полном объеме. Мне остается только рекомендовать заказчика фрилансерам. Всем приятного сотрудничества. Буду рада поработать над совместными проектами в будущем! Удачи!

Заявки фрилансеров

asstreya
40 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад