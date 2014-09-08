Нужно несколько пакетов текстов. 1 пакет регион Саратов. 32 текста на строительную тематику. каждый текст по 2000 символов. 35 руб/1000 символов. 2 пакет перевозки ...
Рерайт статей технической тематики
Требуется качесвтенный вдумчивый рерайт 10 новостных статей технической направленности.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $8
Нужно написать статью на английском языке по тематике Payday Loans in United Kingdom и размножить ее до 300-400 вариантов (синонимайзерами или другими инструментами) под нужные ключи.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $20
Добрый день! Нужно написать 6 статей по 4к. Срок - 2 дня. Оплата - 30р за 1к, ЯД. Остальные подробности обсудим в личке. Также предоставлю пример ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Написать диалог по сценарию для видео ролика. Все подробности напишу исполнителю.Обращайтесь в скайп или в личные сообщенияКопирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно написать уникальную статьяю , на данный момент одну , в дальнейшем много . для сайта http://victoriasecretshop.ru/ на 2000 символов. Подробнее в личке.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Требуется размножить 3 статьи для прогона по статейным каталогам.Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $12
9 категорий. Объем до 1000-1500 символов. В текстах использовать слова: купить/оптом/опт/Одесса/в Одессе/продажа Мне не нужно мего-творение. Текст по сути, можно рерайт. Главное - уникальность. - Свитера ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
Оцените реализацию сценария (из двух частей). 1. Служебные письма (приветствие/конечное письмо). Люди с 1-го письма должны перейти на LP http://textstyle.ru/test/kipremail/2/ где они оставят свой e-mail и получат последующие письма. 2. ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно несколько качественных сео-статей о недвижимости, стандартного объема (2000 з.п.). Статьи должны написаны для людей, содержать какую-то полезную информацию, взятую с трастовых ресурсов. Приоритет кандидатам с портфолио (тема: недвижка, туризм).Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Информацию о том кто мы и чем занимаемся можно посмотреть на сайте webevolution.ru. Ищем копирайтера, который сможет взять на себя сопровождение нашего сайта (новости, статьи) и сайтов клиентов (тематики разные сейчас: ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад