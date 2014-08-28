Написать диалог по сценарию для видео ролика

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Завершен3 заявки177 просмотров

Написать диалог по сценарию для видео ролика. Все подробности напишу исполнителю.Обращайтесь в скайп или в личные сообщения

11 лет назад
oksana260188
Оксана 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Dinara1986
Карим 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
11 лет назад
$10
1 день
Просто замечательный исполнитель!!! Ответственный и пунктуальный - что для меня САМОЕ важное! Рекомендую!
Отличный заказчик! Приятно иметь с такими дело! Чёткое ТЗ, быстрая оплата! Заказчик V.I.P уровня. Побольше бы таких!

Заявки фрилансеров

Dinara1986
Карим 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
11 лет назад

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