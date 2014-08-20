Качественные сео-статьи о недвижке

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки119 просмотров

Нужно несколько качественных сео-статей о недвижимости, стандартного объема (2000 з.п.). Статьи должны написаны для людей, содержать какую-то полезную информацию, взятую с трастовых ресурсов. Приоритет кандидатам с портфолио (тема: недвижка, туризм).

11 лет назад
mongoose59
Владислав 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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