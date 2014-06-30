3 в 1: Интернет-маркетинг, СЕО и контекстная реклама.
Комплексное продвижение коммерческих сайтов в Рунете (СЕО, контекстная реклама, контент), аудит, консультации.
Занимаюсь продвижением с 2010 года. С 2011 года являюсь менеджером по Интернет-маркетингу одного из крупнейших российских порталов о зарубежной недвижимости. Есть своя команда копирайтеров, специалистов по крауд-маркетингу.
Предпочтительная тематика: недвижимость (кроме зарубежной), туризм, медицина.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
10 лет назад
Работаю с Владиславом. Хороший специалист, предложил регистрацию в действительно стоящих каталогах. Правда, сайт старый, и в большинстве из каталогов он уже был зарегистрирован. Но не во всех, и безусловно, сотрудничество принесло пользу! Рекомендую как специалиста.
Ответный отзыв
Порядочный заказчик и приятный в общении человек. Предоплата и постоплата была произведена в срок. Рекомендую.
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
от $100
от 30 дней
нет рейтинга