Работаю с Владиславом. Хороший специалист, предложил регистрацию в действительно стоящих каталогах. Правда, сайт старый, и в большинстве из каталогов он уже был зарегистрирован. Но не во всех, и безусловно, сотрудничество принесло пользу! Рекомендую как специалиста.