Mari_Galka

Мария Mari_Galka

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Результативная контекстная реклама
  • Настройка и сопровождение Рекламных Кампаний (РК) в Яндекс и Google:
- качественная настройка РК (подбор запросов, минус-слов, тексты (уникальные заголовки на группу, 2-3 варианта текста)); 

- профессиональное ведение. Грамотные и полезные отчеты; 

- веб-аналитика целевого трафика (Google.Analytics, Яндекс.Метрика); 

- ремаркетинг / ретаргетинг; 

- сложные проекты, большие и малые бюджеты.

  • Аудит существующих рекламных кампаний, полезные рекомендации.
  • Отзывы и примеры работ так же можно посмотреть тут
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Отзывы заказчиков

mongoose59
Владислав 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Рекламная кампания в Директе для строительной компании
Задача была выполнена в полном соответствии с ТЗ и соблюдением сроков. При этом Мария сделала даже больше, чем было прописано в задании. Рекомендую.
Приятное сотрудничество, понимание сроков выполнения и четкое ТЗ. Надеюсь на дальнейшую совместную работу, спасибо!
Ответный отзыв
ambargor
Георгий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$26
10 баллов
7 лет назад
Требуется настройка yandex директ и Google AdWords
Google Ads
Справилась на 10+. Оперативно и четко выполнила всю работу, цены низкие. Не скупитесь, она достойна большего
Приятное сотрудничество, четкое ТЗ и своевременная оплата.
Ответный отзыв
Контекстная реклама
2 отзыва
$6/час
от $45от 2 дней
нет рейтинга