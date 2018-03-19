Результативная контекстная реклама
- Настройка и сопровождение Рекламных Кампаний (РК) в Яндекс и Google:
- профессиональное ведение. Грамотные и полезные отчеты;
- веб-аналитика целевого трафика (Google.Analytics, Яндекс.Метрика);
- ремаркетинг / ретаргетинг;
- сложные проекты, большие и малые бюджеты.
- Аудит существующих рекламных кампаний, полезные рекомендации.
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Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
7 лет назад
Задача была выполнена в полном соответствии с ТЗ и соблюдением сроков. При этом Мария сделала даже больше, чем было прописано в задании. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятное сотрудничество, понимание сроков выполнения и четкое ТЗ. Надеюсь на дальнейшую совместную работу, спасибо!
$26
10 баллов
7 лет назад
Google Ads
Справилась на 10+. Оперативно и четко выполнила всю работу, цены низкие. Не скупитесь, она достойна большего
Ответный отзыв
Приятное сотрудничество, четкое ТЗ и своевременная оплата.
Контекстная реклама
2 отзыва
$6/час
от $45от 2 дней
нет рейтинга