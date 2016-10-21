Antropova

Юлия Antropova

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Имею архитектурное образование, занимаюсь 3д визуализацией, примеры работ пришлю по запросу.

По совместительству занимаюсь копирайтом и рерайтом, написанием статей и другими видами работ с текстом.

Портфолио

Отзывы заказчиков

mongoose59
Владислав 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Описать дизайн-проекты по фото (4 текста, 6000 знаков)
Хороший исполнитель и приятный в общении человек. Отлично справилась с достаточно нетривиальной задачей! Мои лучшие рекомендации.
Отличный заказчик. Оплата в срок, ТЗ точное.
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