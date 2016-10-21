Имею архитектурное образование, занимаюсь 3д визуализацией, примеры работ пришлю по запросу.
По совместительству занимаюсь копирайтом и рерайтом, написанием статей и другими видами работ с текстом.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
9 лет назад
Хороший исполнитель и приятный в общении человек. Отлично справилась с достаточно нетривиальной задачей! Мои лучшие рекомендации.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплата в срок, ТЗ точное.