Улучшить рекламную кампанию в Директе (выставка недвижимости)

Есть работающая рекламная кампания в Директе, посвященная выставке зарубежной недвижимости. Всего 37 объявлений, 190 ключевых слов. Не нравится как работает кампания, мало переходов. Нужно будет ее улучшить: добавить новые объявления (не менее 2 на группу), быстрые ссылки, описание и т.д. что сочтете нужным + сделать отдельную РК на РСЯ. Регион Москва и область.

Порядок работы: высылаю вам xls-файл, вечером жду его обратно + файл с РСЯ.

Срок: сегодня!