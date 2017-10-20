Улучшить рекламную кампанию в Директе (выставка недвижимости)

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт10 заявок188 просмотров

Есть работающая рекламная кампания в Директе, посвященная выставке зарубежной недвижимости. Всего 37 объявлений, 190 ключевых слов. Не нравится как работает кампания, мало переходов. Нужно будет ее улучшить: добавить новые объявления (не менее 2 на группу), быстрые ссылки, описание и т.д. что сочтете нужным + сделать отдельную РК на РСЯ. Регион Москва и область.

Порядок работы: высылаю вам xls-файл, вечером жду его обратно + файл с РСЯ.

Срок: сегодня!

8 лет назад
mongoose59
Владислав 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров