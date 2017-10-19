Перенести рекламу из Директ в Adwords и оптимизировать

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт15 заявок205 просмотров

Добрый день!

Необходимо перенести рекламную кампанию из рекламной сети Яндекс.Директ в Google Adwords с оптимизацией под систему (не тупо перенос, а все как положено:)

В РК до 500 объявлений.

Google Ads
8 лет назад
iOmen
Антон 
32 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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