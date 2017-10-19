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Настроить mobile РК ЯД и GA, тематика "Такси", "Работа в такси"
Продвигаем мобильное приложение по заказу авто
Тип настраиваемых кампаний: установка мобильных приложений (не десктоп)
Дедлайн: 23 октября 2017 г.
Площадки:
- ПОИСК и РСЯ (Яндекс)
- ПОИСК и КМС (Google)
Гео: Армавир (РФ)
Категории ЦА:
- Пассажиры
- Водители
Семантическое ядро собираете на свое усмотрение, для нас прежде всего важен результат (кол-во показов, кол-во кликов, CTR, цена клика, кол-во установок, CR, цена установки) . Предварительно собранную семантику показываете нам. По результатам кампании возможна повышенная оплата, относительно оговоренной (если будет вау эффект).
Если Вы прочитали описание проекта до конца, то напишите сообщение "Заинтересовал ваш проект по г. Армавир".
Заявки фрилансеров
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