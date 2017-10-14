Реклама для Яндекс Директа

Необходимо создать рекламную кампанию для сайтаURL сайта: http://www.compm.ruТематика: компьютерная помощь на дому и в офисе (все услуги компьютерной помощи)Регион: Санкт-Петербург (все станции метро и районы)Сразу же хотелось бы получить ответы на следующие вопросы:1. Занимались ли вы уже подобными проектами? Если да, то какие результаты.2. Сколько времени займет создание рекламной кампании?3. Сколько стоят ваши услуги?4. Каков должен быть рекламный бюджет?5. Сколько ключевых запросов собираете?6. Сколько рекламных заголовков на 1 ключевой запрос составляете?7. Используете ли вы в работе бидеры или настройку проводите в личном кабинете Директа?8. Какие гарантии даёте?