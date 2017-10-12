Создание и настройка контекстной рекламы в Adwords

Ищется несколько исполнителей на проекты.

От вас нужна – регистрация, правильная настройка кампании и своевременное

пополнение..... мы вам платим 5-10% от оборота. в день оборот от 1000$

-10000$

Мы Вам даем кеи , описание, ссылку на проэкт.

Вам нужно только мониторить сайт в выдаче контролировать бид и получать свою з/п ежедневно.

Обязательные требования - наличие аккаунта Adwords

Писать только людям с опытом.