Создание и настройка контекстной рекламы в Adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт19 заявок211 просмотров

Ищется несколько исполнителей на проекты.

От вас нужна – регистрация, правильная настройка кампании и своевременное

пополнение..... мы вам платим 5-10% от оборота. в день оборот от 1000$

-10000$

Мы Вам даем кеи , описание,  ссылку на проэкт. 

Вам нужно только мониторить сайт в выдаче контролировать бид и получать свою з/п ежедневно.

Обязательные требования - наличие аккаунта Adwords

Писать только людям с опытом.

Google Ads
8 лет назад
zoyaig9fj8
Иван 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров