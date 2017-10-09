Настроить рекламу РСЯ или Адсенc на сайте, с персональными стилями

Добрый день, есть проект

Трафик живой 85/15% (Яндекс/ГУГЛ)

Реклама не дает ничего мне, бакс еле как выходит и рублей 10 в РСЯ.

Это смешно с учетом что 1200-1300 человек в сутки.

Мне нужно грамотно подобрать рекламные блоки, персонализировать стили для сайта для большей конверсии..

Сам я пробовал вариантов размещения много, но именно на этом проекте сам настроить рекламу я не могу, я не говорю конечно кучу денег нужно с 1300 человек, но 150 в день должно же быть..