Настроить рекламные кампании яндекс и гугл .

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт14 заявок363 просмотра

Нужен грамотный, надежный, трудолюбивый человек, разбирающийся в теме контекстной рекламы, настоящий гуру контекста!

Нужно ведение рекламной кампании в яндекс и гугл с предоставлением еженедельных!! отчетов о улучшении этих кампаний, настройка метрики, А/Б тестирование! 

8 лет назад
Kibol4ish1
Трофим 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

artur_kaa
Артур 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$150
30 дней

Заявки фрилансеров

artur_kaa
Артур 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад