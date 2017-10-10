Необходимо запустить контекстные кампании Я.Директ, AdWords, ВК таргет

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт16 заявок192 просмотра

Необходимо спланировать и запустить контекстные кампании Я.Директ, AdWords, ВК таргетированная. 

Рассматриваю исполнителей готовых организовать как все три, так и выборочно. 

сайт vkusnohouse.ru 

Регион продвижения: 

Москва (Переделкино, Переделкино Ближнее, Внуково, Солнцево, Солнцево-парк, град Московский, Московский, Первый Московский, Валуево, Филимонки, Румянцево, Ново-Переделкино, Рассказовка, поселение Внуковское, Марьино) 

Перечень сайтов основных конкурентов (с учетом геопривязки) дам исполнителю при необходимости. 

Нужно нормальное таргетирование с учетом геопривязки и профиля клиента, чтобы не платить за нецелевые клики школьника из Мытищ ) 

Рекламный бюджет обсуждается (от 30 000 в мес.) 

Бюджет за настройку и сроки предлагайте.

Google Ads
8 лет назад
A_Blunder
44 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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