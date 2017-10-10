Разместить рекламу на своём аккаунте AdWords

Приветствую всех.

В общем ситуация такая:

Рекламировал я сайт в течении полугода всё было нормально, летом выехал на отдых, взял с собой ноутбук, чтоб контролировать рекламу по возможности, после первого входа, на второй день аккаунт забанили по причине "Обход системы"

Окей, купил удалённый рабочий стол, всё подключил настроил, реклама заработала, работала месяц, случайно зашел с того компьютера с которого работал в забаненом аккаунте, ну и естественно получил очередной бан.

Суть проекта такова, готов платить ежемесячно тому, кто возьмет мой сайт к себе в аккаунту.