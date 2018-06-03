SeoproS

Антоненко Евгений SeoproS

 
42 годаМальта/Слима
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
shilkinda
Дмитрий 
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 отзывов(-1)
$5
10 баллов
5 лет назад
Разовая помощь
Отличный заказчик, четко поставленное задание, быстрая оплата, рекомендую!
Отлично справился. Разбирается в js, рекомендую!
Ответный отзыв
martirosyanartur
36 летАрмения
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$9
10 баллов
5 лет назад
Помочь с настройкой AdWords
Адекватный заказчик, платит во время, рекомендую!
Отлично справился с задачей, рекомендую!
Ответный отзыв
michael_slobodsk
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Помощь по решению проблемы в скрипте
Отличный заказчик, быстрая оплата, рекомендую!
Отлично справился с задачей! Рекомендую!
Ответный отзыв
Wisplus
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$14
10 баллов
6 лет назад
Сделать анимированные gif баннеры 6 штук
Всё супер! Оплата быстрая, задача поставлена четко. Рекомендую!
Работа выполнена качественно и в срок!
Ответный отзыв
lev4yk
Лев 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
25 отзывов(-1)
$10
10 баллов
6 лет назад
Сделать логотип для сайта удвоителя
Всё отлично, чёткая задача, мгновенная оплата, рекомендую!
Отлично справился с задачей! Рекомендую!
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