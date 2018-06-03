Требуется перевести Flash файлы игры в HTML5 с конвертацией ActionScript в JavaScript Всего около 20 файлов, самый большой, прикрепляю как пример с чем нужно будет работать
- Разработка игр1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $15
Создать скрипт подключения и выгрузки страниц в Yandex Turbo по API Движок DLE 12 Обращайтесь пожалуста в ЛСВеб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $10
У ресурса есть проблема с индексированием в Google, нужна дельная консультация как исправить данную проблемуПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Нужна не значительная помощь по скрипту GoldCodersВеб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Нужен человек для помощи в создании форка по алгоритму Pow/PoSСистемное программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $5
Нужна помощь по настройками php5.6Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Не большая помощь по визуальным ошибкам phpВеб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Настроить отправку email с проектаВеб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $5
Нужна разовая помощь по скрипту, несколько мелких правокВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно качественное продвижение проекта ( сайта ) SMM и SMOСоциальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
До настроить компанию в AdWords, запустить чтоб пошли кликиКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $5
Нужна помощь по решению проблемы в скриптеВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сделать логотип для сайта удвоителяЗавершен6 лет назад
Нарисовать 6 gif анимированых баннеров для удвоителя разных размеров, вес каждого не более 300 kbБаннеры13 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть проект связанный с тематикой - экономические игры, необходимо разместить в AdWords, две компании, одна для Ru , и остальной мирКонтекстная реклама16 заявокЗакрыт6 лет назад
Нарисовать 6 анимированных gif баннеров по образцуЗавершен6 лет назад
Сделать анимированные gif баннеры 6 штук по примеруЗавершен6 лет назад
Сделать баннер по техническому заданиюБаннеры25 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать баннеры по техническому заданиюЗавершен6 лет назад
- $15
Приветствую всех. В общем ситуация такая: Рекламировал я сайт в течении полугода всё было нормально, летом выехал на отдых, взял с собой ноутбук, чтоб контролировать рекламу по возможности, после первого входа, на второй день аккаунт забанили по ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт6 лет назад