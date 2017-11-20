Создать РК на Яндексе и Гугле

Настроить контекстную рекламу на Яндексе и Гугле.

Небольшие по размерам, но сделать аккуратно, качественно, с вдумчивым подбором запросов и графики. С расчетом не небольшие рекламные бюджеты.

На моих аккаунтах.

Авторассылки не глядя сразу в корзину. Ленитесь писать индивидуальные предложения- так же будете и работать.