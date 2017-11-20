Создать РК на Яндексе и Гугле

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Завершен44 заявки903 просмотра

Настроить контекстную рекламу на Яндексе и Гугле.

Небольшие по размерам, но сделать аккуратно, качественно, с вдумчивым  подбором запросов и графики. С расчетом не небольшие рекламные бюджеты.

На моих аккаунтах.

Авторассылки не глядя сразу в корзину. Ленитесь писать индивидуальные предложения- так же будете и работать.

8 лет назад
veresk22
Борис 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

stashewsky
Станислав 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
8 лет назад
$20
3 дня
Работа выполнена в срок и в полном объеме. Фрилансер всегда на связи и, по моей оценке, вполне компетентен в теме моего задания.
Было приятно и продуктивно работать с Вами!

Заявки фрилансеров

stashewsky
Станислав 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
8 лет назад