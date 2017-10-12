Добрый день! Есть работающий лендинг на женскую тематику(обучение) http://faceforming-training.ru. Одностраничник имеет разделы (поддомены) по городам. Нужна профессиональная настройка РК в ЯД и ГА для городов, в которых состоится обучение в 2018г. (это 10 городов). На ...
Уникальный кейс ЯД
Нужен уникальный кейс кампании в ЯД или набор скриншотов и картинок с подробным описанием кампании в яндексе. Цена договорная.
Заявки фрилансеров
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