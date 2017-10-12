Настройка Яндекс.Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт13 заявок261 просмотр

Тематика – медицинские услуги. Документы для прохождения модерации будут предоставлены. Особенностью семантики является узкая специализация, отсутствие большого количества синонимов, вариантов написания и т. п. Сбор семантики по одному региону РФ до 10 показов включительно (с помощью Key Collector).  

Настраиваются отдельно кампании для поиска, РСЯ, ремаркетинга. Объявления РСЯ и ремаркетинга должны иметь яркие цепляющие изображения и заголовки с текстами. Начинаем настраивать с поиска. Для разработчика пишется задание на установку счетчика метрики и настройки целей.  

Каждая услуга выделяется в отдельную кампанию. Каждое объявление в кампании должно вести на целевую страницу рекламируемой услуги. Принцип настройки – 1 ключевое слово/1 объявление.  

Заголовок должен максимально соответствовать ключевому запросу. Для этого все заголовки редактируются осмысленно, а не механически. Обязательно учитываются сентябрьские изменения по ЯД – следует использовать 2 заголовка, увеличенную длину объявления. Используются все доступные средства оформления объявления: быстрые ссылки, отображаемая ссылка, уточнения, визитки. 

Тщательно прорабатывается список минус-слов, в который также добавляется набор распространенных минус-слов.  

Для каждой услуги составляется 1 текст объявления. Объявления согласовываются. Специалист должен пояснить почему составил именно такое объявление. 

Требования к специалисту по настройке: 

- грамотность и логическое мышление (если символов не хватает, то ключевую фразу нужно сократить так, чтобы максимально сохранился смысл; иногда нужно менять порядок слов в предложении; иногда отступить от правила "заголовок соответствует ключевику; в общем все делать осмысленно с прицелом на результат). Свою грамотность и логическое мышление Вы оцениваете на старте. Если есть проблемы по этой части, то за кампанию лучше не браться. Сразу договариваемся, что если я нахожу более 10 ошибок, то сотрудничество прекращаем и я нанимаю другого исполнителя.  

- скорость настройки 

- наличие соответствующего подтвержденного опыта и знаний  

!!! Те, кто мне пишет типовые заявки, а не УТП, работу, как правило не получают, но зато получают пометку на своем профиле "отказать". Это значит пожизненный автоматический отказ по всем будущим проектам. С хорошим исполнителем планирую сотрудничать и по другим проектам. В том числе есть варианты с постоянной помесячной оплатой. 

Обязательно указываем: 

- цену 

- срок для поисковых кампаний 

- общий срок для всех кампаний

8 лет назад
SKNT
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

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