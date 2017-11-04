Настроить контекстную рекламу на Яндексе и Гугле. Небольшие по размерам, но сделать аккуратно, качественно, с вдумчивым подбором запросов и графики. С расчетом не небольшие рекламные бюджеты. На моих аккаунтах. Авторассылки не глядя ...
Настроить контекстную рекламу Гугл
добрый день, требуется профессионал который готов настроить рекламу сайта (бюджет обсуждается). Цель - быть в топ по рекламе и не платить в пустую деньги. Оптимизировать и настроить, подобрать правильные поисковые запросы. Сайт сервисного центра, обновленный полностью, текста написаны в достаточном количестве, превью сайта по адресу: new.vip-service.kh.ua
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