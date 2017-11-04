Настроить контекстную рекламу Гугл

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен12 заявок268 просмотров

добрый день, требуется профессионал который готов настроить рекламу сайта (бюджет обсуждается). Цель - быть в топ по рекламе и не платить в пустую деньги. Оптимизировать и настроить, подобрать правильные поисковые запросы. Сайт сервисного центра, обновленный полностью, текста написаны в достаточном количестве, превью сайта по адресу:  new.vip-service.kh.ua

8 лет назад
vip-service
Эдуард 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

tado7
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад
$100
8 дней
Спасибо за настройку контекста гугл, порядочно исполняет обещанное, все в указанные сроки! Приятно сотрудничать! Рекомендую
Отличный заказчик. Моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

tado7
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад