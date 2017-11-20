Ведение контекстной рекламы в Яндекс и Гугл

В течение месяца необходимо на ежедневной основе вести кампании:

Яндекс поиск+РСЯ и Гугл поиск+КМС, а именно

- Поиск_Объемные буквы

- РСЯ_Буквы+ретаргетинг

Задачи:

- не выходить за пределы бюджета (1500 руб/сутки на одну систему)

- чистить не целевые и не коммерческие запросы

- другие действия обеспечивающие рост CTR и влекущие за собой максимальную конверсию за указанный бюджет.

Стоимость составляет 80 долларов за месяц.