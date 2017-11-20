Ведение контекстной рекламы в Яндекс и Гугл

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен4 заявки201 просмотр

В течение месяца необходимо на ежедневной основе вести кампании:

Яндекс поиск+РСЯ и Гугл поиск+КМС, а именно

- Поиск_Объемные буквы

- РСЯ_Буквы+ретаргетинг

Задачи:

- не выходить за пределы бюджета (1500 руб/сутки на одну систему)

- чистить не целевые и не коммерческие запросы

- другие действия обеспечивающие рост CTR и влекущие за собой максимальную конверсию за указанный бюджет.

Стоимость составляет 80 долларов за месяц.

8 лет назад
A911
44 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$80
30 дней
Обращаемся не первый раз и снова все отлично. Результаты положительные, работой довольны. Будем обращаться!
Ответственный и порядочный заказчик. Приятно с вами работать.

Заявки фрилансеров

gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
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