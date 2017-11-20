Настроить контекстную рекламу на Яндексе и Гугле. Небольшие по размерам, но сделать аккуратно, качественно, с вдумчивым подбором запросов и графики. С расчетом не небольшие рекламные бюджеты. На моих аккаунтах. Авторассылки не глядя ...
Ведение контекстной рекламы в Яндекс и Гугл
В течение месяца необходимо на ежедневной основе вести кампании:
Яндекс поиск+РСЯ и Гугл поиск+КМС, а именно
- Поиск_Объемные буквы
- РСЯ_Буквы+ретаргетинг
Задачи:
- не выходить за пределы бюджета (1500 руб/сутки на одну систему)
- чистить не целевые и не коммерческие запросы
- другие действия обеспечивающие рост CTR и влекущие за собой максимальную конверсию за указанный бюджет.
Стоимость составляет 80 долларов за месяц.
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