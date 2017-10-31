Настроить контекстную рекламу на Яндексе и Гугле. Небольшие по размерам, но сделать аккуратно, качественно, с вдумчивым подбором запросов и графики. С расчетом не небольшие рекламные бюджеты. На моих аккаунтах. Авторассылки не глядя ...
Настроить яндекс.директ и Гугладсенс
Требуется специалист с опытом данной работы
Кампании уже настроены по сути,и работают больше года
Нужно настроить ее грамотно,для максимальной отдачи при минимальных затратах. Подобрать ключевые слова,настроить грамотно объявления и т.д.
Опыт обязателен.
Плачу по факту выполненной работы! Можем через безопасную сделку,Мне без разницы.
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