Настроить яндекс.директ и Гугладсенс

Требуется специалист с опытом данной работы

Кампании уже настроены по сути,и работают больше года

Нужно настроить ее грамотно,для максимальной отдачи при минимальных затратах. Подобрать ключевые слова,настроить грамотно объявления и т.д.

Опыт обязателен.

Плачу по факту выполненной работы! Можем через безопасную сделку,Мне без разницы.