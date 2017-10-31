Настроить яндекс.директ и Гугладсенс

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен4 заявки227 просмотров

Требуется специалист с опытом данной работы 

Кампании уже настроены по сути,и работают больше года 

Нужно настроить ее грамотно,для максимальной отдачи при минимальных затратах. Подобрать ключевые слова,настроить грамотно объявления и т.д.

Опыт обязателен.

Плачу по факту выполненной работы! Можем через безопасную сделку,Мне без разницы. 

8 лет назад
rezzzvin
Евгений 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

advert36
Евгений 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$130
4 дня
Отличный специалист, работа на высоком уровне и в срок. Обязательно еще буду обращаться.
Было очень приятно иметь дело с Евгением. Помог разобраться в его непростой тематике. Всегда был на связи в нужный момент!

Заявки фрилансеров

advert36
Евгений 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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