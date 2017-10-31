Требуется настройка РК в Яндексе и Гугле ниша: крыша и фасады

Требуется настройка РК в Яндексе и Гугле. Ниша: монтаж фасадов и строительство крыш. Ключи собраны в xls. Бюджет 3000р + 500р бонус за соблюдение сроков и ТЗ. Срок 2 дня. Если у Вас есть опыт в создании кампаний в этой нише и можете показать предыдущие свои результаты, то оставляйте свои заявки тут с ссылками на портфолио. Исполнитель получит подробное ТЗ.