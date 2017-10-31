Требуется настройка РК в Яндексе и Гугле ниша: крыша и фасады

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен11 заявок623 просмотра

Требуется настройка РК в Яндексе и Гугле. Ниша: монтаж фасадов и строительство крыш. Ключи собраны в xls. Бюджет 3000р + 500р бонус за соблюдение сроков и ТЗ. Срок 2 дня. Если у Вас есть опыт в создании кампаний в этой нише и можете показать предыдущие свои результаты, то оставляйте свои заявки тут с ссылками на портфолио. Исполнитель получит подробное ТЗ.

8 лет назад
webpromouter
Алексей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mishura08
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$50
2 дня
Работали с Александром над проектом. Немного не уложилось по срокам, но в целом результатом доволен. Рекомендую к сотрудничеству!
Четкое задание, быстрая оплата, все договоренности соблюдены. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

mishura08
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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