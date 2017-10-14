Примеры медиапланов топовых агентств контекстной рекламы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт1 заявка194 просмотра

Если вы работали или до сих пор работаете в топовых агентствах контекстной рекламы, нужно скинуть несколько свежих примеров медиапланов агентства (конфиденциальность гарантирую) и ответить на возникшие вопросы.

8 лет назад
ig350
Игорь 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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