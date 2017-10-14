Необходимо создать рекламную кампанию для сайтаURL сайта: http://www.compm.ruТематика: компьютерная помощь на дому и в офисе (все услуги компьютерной помощи)Регион: Санкт-Петербург (все станции метро и районы)Сразу же хотелось бы получить ответы на следующие вопросы:1. Занимались ли ...
Примеры медиапланов топовых агентств контекстной рекламы
Если вы работали или до сих пор работаете в топовых агентствах контекстной рекламы, нужно скинуть несколько свежих примеров медиапланов агентства (конфиденциальность гарантирую) и ответить на возникшие вопросы.
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