Прописать цель в Аналитикс и Метрике

Необходимо составить рекламную компанию для 12ти лендингов по продаже инструмента, в Adwords и Директ т.е. тематика у всех лендингов одинаковая, различяются только бренды инструмента. Задачи: Создание систематического ядраСоздание шаблонов рекламных компанийСоставление текстов ...
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