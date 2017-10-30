Настроить Яндекс директ и Google Adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен11 заявок255 просмотров

Нужно настроить рекламные кампании на Яндекс Директ и Goggle Adwords.

Для сайта  km-production.ru 

Google Ads
8 лет назад
kutyaevmikhail
Руслан 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Alex_Dovgaluk
Александра 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$2
2 дня
Требовалось настроить Яндекс Директ, все настроила и подсказала, что и как еще лучше сделать на сайте. Первый проект сделала, теперь ждем запуска второго проекта и снова к вам))
Все ОК, спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Alex_Dovgaluk
Александра 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад