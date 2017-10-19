Нужно настроить рекламные кампании на Яндекс Директ и Goggle Adwords. Для сайта km-production.ru
Создать РК в Директе по нужным запросам
Добрый день,
Нужно сделать 1 рекламную кампанию на 47 б/у автомобилей. Результат нужно получить в виде файла для импорта в Директ.Командер.
См. прикреплённые файлы.
Адекватные сроки и цены, плиз.
Выбранный исполнитель
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