Создать РК в Директе по нужным запросам

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен12 заявок238 просмотров

Добрый день,

Нужно сделать 1 рекламную кампанию на 47 б/у автомобилей. Результат нужно получить в виде файла для импорта в Директ.Командер.

См. прикреплённые файлы. 

Адекватные сроки и цены, плиз.

8 лет назад
ea1thy
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

burmitr
42 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$77
2 дня

Заявки фрилансеров

burmitr
42 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад