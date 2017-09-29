burmitr

Дмитрий burmitr

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Директология и SMM "под ключ"

Сертифицированный специалист по Яндекс Директ. SMM продвижение и упаковка товаров, вебинаров и мероприятий "под ключ". Качество и надежность.

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Отзывы заказчиков

awpshko
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$27
10 баллов
7 лет назад
Чистка семантики
Спасибо за проделанную работу. Чистка и группировка семантики выполнена быстро и качественно. При появлении аналогичных задач буду обращаться еще однозначно (=
Сергей, отличный заказчик. Задача была поставлена чёткая, постоянно был на связи. Оплата моментальная. От сотрудничества и общения остались только положительные эмоции. Рекомендую.
Ответный отзыв
sparj
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$9
10 баллов
7 лет назад
ЗАменить ссылки в Директе
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Заказчик отличный. Оперативно обговорили все тонкости работы. Моментальная оплата после выполнения. Рекомендую.
Ответный отзыв
katochi
Руслан 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$17
10 баллов
7 лет назад
Создание кампании в РСЯ Я.Директ
Отличная работа! Всё выполнено так, как и было нужно. :)
Отличный заказчик. Постоянная обратная связь, четкое описание задания, моментальная оплата! Рекомендую.
Ответный отзыв
malayamy6a
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Расшифровать диктофонную запись
Очень довольна исполнением задания! Ответственно отнесся к делу, всегда был на связи, все условия были соблюдены. Буду обращаться еще. Очень рекомендую
Отличный заказчик! Всегда была на связи, задание описано грамотно и подробно. Оперативно проверила и оплатила работу. Рекомендую!
Ответный отзыв
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3 отзыва
$10/час
от $60от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга