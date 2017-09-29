Директология и SMM "под ключ"
Сертифицированный специалист по Яндекс Директ. SMM продвижение и упаковка товаров, вебинаров и мероприятий "под ключ". Качество и надежность.
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Отзывы заказчиков
$27
10 баллов
7 лет назад
Спасибо за проделанную работу. Чистка и группировка семантики выполнена быстро и качественно. При появлении аналогичных задач буду обращаться еще однозначно (=
Ответный отзыв
Сергей, отличный заказчик. Задача была поставлена чёткая, постоянно был на связи. Оплата моментальная. От сотрудничества и общения остались только положительные эмоции. Рекомендую.
$9
10 баллов
7 лет назад
Ответный отзыв
Заказчик отличный. Оперативно обговорили все тонкости работы. Моментальная оплата после выполнения. Рекомендую.
$17
10 баллов
7 лет назад
Отличная работа! Всё выполнено так, как и было нужно. :)
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Постоянная обратная связь, четкое описание задания, моментальная оплата! Рекомендую.
$10
10 баллов
8 лет назад
Очень довольна исполнением задания! Ответственно отнесся к делу, всегда был на связи, все условия были соблюдены. Буду обращаться еще. Очень рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Всегда была на связи, задание описано грамотно и подробно. Оперативно проверила и оплатила работу. Рекомендую!
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3 отзыва
$10/час
от $60от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга