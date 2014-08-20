Написать интро для резюме ИТ разработчика

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  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка248 просмотров

Нужно написать раздел "О себе" IT разработчика на английском языке. На правильном английском.

Основные тезисы я дам на русском. До 2000 знаков.

Спасибо

11 лет назад
leechuck
Игорь 
52 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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