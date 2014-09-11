Тексты на сайты много

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Завершен28 заявок564 просмотра

Нужно несколько пакетов текстов.

1 пакет

регион Саратов.

32 текста на строительную тематику. каждый текст по 2000 символов. 35 руб/1000 символов.

2 пакет

перевозки

100 текстов. каждый текст по 2000 символов. 35 руб/1000 символов.

11 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Hikary
Елена 
31 год
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$264
10 дней
Работа выполнена хорошо. Спасибо.
Сотрудничество состоялось. Никаких проблем с постановкой задачи и оплатой. Настоятельно рекомендую сотрудничать с Дмитрием.

Заявки фрилансеров

Hikary
Елена 
31 год
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад