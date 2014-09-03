Рерайт текстов по стоматологии

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен28 заявок361 просмотр

Требуется простой рерайт текстов для стоматологической клиники по вашим исходникам. Тексты для временного размещения, поэтому стоимость невысокая. Но элементарное знание тематики должно присутствовать, приоритет приславшим ссылку на аналогичные тексты в портфолио.

Цена 70р/1000збп. Оплата строго webmoney на R-кошелек после принятия работы. Предоплату не делаю, смотрите отзывы авторов.

Остались незначимые тексты 45р/1000збп.

11 лет назад
Skally
50 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранные исполнители

tetti
43 года
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Задача выполнена качественно и в срок, в полном соответствии с ТЗ.
Приятно было сотрудничать!
asstreya
40 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$2
1 день
Работой довольна, рекомендую.
Спасибо Ольге за четкую постановку задания, конструктивный диалог и моментальную оплату. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

tetti
43 года
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
asstreya
40 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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