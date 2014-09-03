Здравствуйте! На долгосрочную работу требуется рерайтер, который будет создавать грамотные и интересные описания к фильмам ДЛЯ ЛЮДЕЙ. Требования: Постоянная связь в скайпе Креативность и оригинальность Умение работать с ...
Рерайт текстов по стоматологии
Требуется простой рерайт текстов для стоматологической клиники по вашим исходникам. Тексты для временного размещения, поэтому стоимость невысокая. Но элементарное знание тематики должно присутствовать, приоритет приславшим ссылку на аналогичные тексты в портфолио.
Цена 70р/1000збп. Оплата строго webmoney на R-кошелек после принятия работы. Предоплату не делаю, смотрите отзывы авторов.
Остались незначимые тексты 45р/1000збп.
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