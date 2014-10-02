Нужны отзывы

Нужны качественные отзывы на разных сайтах и соц.сетях. О товарах, услугах, сотрудниках, компании. Отзывы нужны положительные. От разных аккаунтов. Отзывы нужно писать партиями. По 30 отзывов в неделю. В течении месяца. Есть обязательные площадки - Интернет-магазин и группа вконтакте. И те площадки, которые вы самостоятельно найдете. Более подробно в личку. Платить буду за отзыв. 20 рублей отзыв.