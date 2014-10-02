Нужны отзывы

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Завершен4 заявки134 просмотра

Нужны качественные отзывы на разных сайтах и соц.сетях. О товарах, услугах, сотрудниках, компании. Отзывы нужны положительные. От разных аккаунтов. Отзывы нужно писать партиями. По 30 отзывов в неделю. В течении месяца. Есть обязательные площадки - Интернет-магазин и группа вконтакте. И те площадки, которые вы самостоятельно найдете. Более подробно в личку. Платить буду за отзыв. 20 рублей отзыв.

11 лет назад
Konsyl
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Natalinik7
Наталя 
30 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 отзывов
11 лет назад
$16
7 дней
Наталя выполнила работу хорошо. В срок. Будем работать дальше! Спасибо)
Четкая задача, достойная оплата и интересная работа. Буду рада еще поработать с Вами. Рекомендую, отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

Natalinik7
Наталя 
30 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 отзывов
11 лет назад

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