Рерайт статьи - 2000 зн.бп.

Нужны копирайтеры для написания описаний товаров для сайта tec-tool.ru. С типами товаров можно ознакомиться на сайте. Утверждение исполнителей будет после написания двух тестовых текстов для двух товаров. В случае утверждения тестовые тексты оплачиваются. Текстов нужно ...