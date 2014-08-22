Рерайт текста

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Завершен6 заявок129 просмотров

Здравствуйте! Интересует рерайт, 12150 символов без пробелов. Тематика "Фрезерование ЧПУ". Нужен человек который сможет отрерайтить технически грамотно. Предлагайте свои цены.

11 лет назад
killermaker
Олег 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Kopyraiter
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Заказывал рерайт. Работа выполнена качественно и быстро! В будущем буду обращатся еще и вам советую!
Все прошло быстро и без проблем. Рекомендую к работе

Заявки фрилансеров

Kopyraiter
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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