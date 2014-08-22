Рерайт текста

Здравствуйте, уважаемые! Для мобильного тотализатора необходимо найти/придумать 10 событий из разных тематик, которые имеют динамику и постоянно меняются. Для примера, ретинг кинофильмов или компьютерных игр. Готов обсудить в ЛС.