Предлагаю временный проект по рерайту статей на автомобильную тематику с одного указанного источника (сайта). Нужно около 20-23 статей с объемом текста, равным объему источника (5000-8000 знаков). Хочу сказать, что проект будет и дальше развиваться, то ...
Продающий текст
Нужен продающий текст на 2000 знаков.
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