Рерайт текста для музыкального сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка126 просмотров

нужен рерайт текста для музыкального сайта

11 лет назад
sergiy77
47 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

He_Sa
27 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
работу по рерайту текста выполнил хорошо и в срок!
Работодатель дал четкое тз и сроки, после завершения работы оплата была совершена сразу.Рекомендую!

Заявки фрилансеров

He_Sa
27 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад