Копирайтинг: статьи для соц. сетей

Здравствуйте.

Для написания статей в группу Вконтакте требуется грамотный копирайтер, желательно филолог или журналист.

Задача:

Имеется утвержденный план статей, рассчитанный на полгода.

Вам необходимо найти информацию по теме, скомпоновать ее и отослать на эл. почту для проверки.

Уникальность – значения не имеет.

Основное требование – связные, читабельные тексты для людей!

Объем статьи от 1 до 1,5 кило знаков без пробелов

Приниматься будут только те статьи, которые отвечают следующим требованиям:

* Содержание статьи полностью соответствует заголовку и тематике.

* Отсутствуют стилистические, орфографические ошибки.

* Информацию в каждой конкретной статье Вы проверяете по другим 2–3 источникам, т.е. содержание статьи не должно вводить читателей в заблуждение.

Приветствуются цифры и конкретные факты из проведенных учеными исследований.

Оплата:

Внимание: стоимость работы – 1$ (один доллар) за 1 (одну) статью, объемом до 1,5 кило знака без пробелов.

Стоимость не большая, но и уникальности от вас никто не требует.

В приложении – план статей по тематикам (около 365 шт.). Пожалуйста ознакомьтесь и оставьте заявку в проекте.