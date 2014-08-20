Рерайтинг - разные темы

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт20 заявок701 просмотр

Здравствуйте!

Нужны рерайт тексты по различным видам тематик.

60 руб — 2300 символов с пробелами

Все вопросы и обсуждения деталей работы (внимание!!!) — ТОЛЬКО по ICQ (номер указан в профиле)

10 лет назад
mr-vadim
Вадим 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

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