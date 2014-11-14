Продающие тексты для товаров на сайт.

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Завершен14 заявок390 просмотров

Необходимы продающие тексты к товарам 700-800 символов.

Предоставляю ссылки на 5 товаров для которых необходимо будет сделать продающие тексты.

Выберу несколько заказчиков, по сравнению результатов выберу одного для последующего сотрудничества.

http://dveri.com/catalog/dveri-mezhkomnatnyye/dveri-shponirovannyye/elit/kompleana-dekape-d-14-vanil-st

http://dveri.com/catalog/dveri-mezhkomnatnyye/dveri-shponirovannyye/elit/kompleana-dekape-d-14-vanil

http://dveri.com/catalog/dveri-mezhkomnatnyye/dveri-shponirovannyye/elit/kompleana-dekape-d-22-antik

http://dveri.com/catalog/dveri-mezhkomnatnyye/dveri-shponirovannyye/elit/kompleana-dekape-d-22-antik-st

http://dveri.com/catalog/dveri-mezhkomnatnyye/dveri-shponirovannyye/elit/kompleana-premium-d-27-lyuks

http://dveri.com/catalog/dveri-mezhkomnatnyye/dveri-shponirovannyye/elit/kompleana-premium-d-27-lyuks-st

Вкратце - в первой части описания мы воспеваем "о какая дверь, какие черты, тонкая/ручная работа, какое стекло - и т.д и т.п."

Во второй части мы кратко описываем материалы и технологию изготовления как преимущество. Если в описании будет упоминаться "идеально впишется, подойдет к тому или иному интерьеру, оттенку и т.д." обязательно указываем, что и ко всем другим эта дверь тоже будет "кстати" Чтобы не спугнуть клиента который решится это прочитать, и у него не возникло сомнений вида "эта дверь черная, а тут написано идеально подойдет к светлому интерьеру".

Описания (особенно часть где воспевается товар) должны быть уникальны.

11 лет назад
Wraight
Михаил 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
18 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

NovTaya
33 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
Все пожелания выслушивались, правки вносились оперативно, сроки соблюдались. А что еще надо? Рад сотрудничеству, рекомендую
Михаил - отличный заказчик! Конструктивный подход к работе, точно знает чего хочет. Четкая постановка задачи, оперативная проверка и оплата. Всем обязательно рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

NovTaya
33 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад