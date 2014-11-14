Здравствуйте! Нужны рерайт тексты по различным видам тематик. 60 руб — 2300 символов с пробелами Все вопросы и обсуждения деталей работы (внимание!!!) — ...
Продающие тексты для товаров на сайт.
Необходимы продающие тексты к товарам 700-800 символов.
Предоставляю ссылки на 5 товаров для которых необходимо будет сделать продающие тексты.
Выберу несколько заказчиков, по сравнению результатов выберу одного для последующего сотрудничества.
http://dveri.com/catalog/dveri-mezhkomnatnyye/dveri-shponirovannyye/elit/kompleana-dekape-d-14-vanil-st
http://dveri.com/catalog/dveri-mezhkomnatnyye/dveri-shponirovannyye/elit/kompleana-dekape-d-14-vanil
http://dveri.com/catalog/dveri-mezhkomnatnyye/dveri-shponirovannyye/elit/kompleana-dekape-d-22-antik
http://dveri.com/catalog/dveri-mezhkomnatnyye/dveri-shponirovannyye/elit/kompleana-dekape-d-22-antik-st
http://dveri.com/catalog/dveri-mezhkomnatnyye/dveri-shponirovannyye/elit/kompleana-premium-d-27-lyuks
http://dveri.com/catalog/dveri-mezhkomnatnyye/dveri-shponirovannyye/elit/kompleana-premium-d-27-lyuks-st
Вкратце - в первой части описания мы воспеваем "о какая дверь, какие черты, тонкая/ручная работа, какое стекло - и т.д и т.п."
Во второй части мы кратко описываем материалы и технологию изготовления как преимущество. Если в описании будет упоминаться "идеально впишется, подойдет к тому или иному интерьеру, оттенку и т.д." обязательно указываем, что и ко всем другим эта дверь тоже будет "кстати" Чтобы не спугнуть клиента который решится это прочитать, и у него не возникло сомнений вида "эта дверь черная, а тут написано идеально подойдет к светлому интерьеру".
Описания (особенно часть где воспевается товар) должны быть уникальны.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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