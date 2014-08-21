Постинг на форуме

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок906 просмотров

http://www.edelveiss.com/forum/

Необходима деятельность на форуме: создание тем, написание вопросов и ответов.

Тематика форума: сад и огород.

Кто хочет поучаствовать, то сразу создавайте около десятка учеток про запас.

Потому что они будут жестко зафиксированы за вами и за посты с других учеток, которые вы не "закрепили" за собой, оплаты не будет.

Посты и темы должны быть осмысленными (полезными).

2м особо усердным постерам будет предложена должность модераторов с оплатой в месяц.

Оплата за посты:

1. Стоимость 1000 знаков - 50 рублей.

2. Создание темы - 10 рублей.

3. Оплата (Получение вознаграждения) от 1000 рублей, т.е. от 20000 знаков на Qiwi или ЯД.

4. Калькуляция будет происходить через админ панель форума, где будут видны все посты по учетной записи.

11 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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