Постинг на форуме

http://www.edelveiss.com/forum/

Необходима деятельность на форуме: создание тем, написание вопросов и ответов.

Тематика форума: сад и огород.

Кто хочет поучаствовать, то сразу создавайте около десятка учеток про запас.

Потому что они будут жестко зафиксированы за вами и за посты с других учеток, которые вы не "закрепили" за собой, оплаты не будет.

Посты и темы должны быть осмысленными (полезными).

2м особо усердным постерам будет предложена должность модераторов с оплатой в месяц.

Оплата за посты:

1. Стоимость 1000 знаков - 50 рублей.

2. Создание темы - 10 рублей.

3. Оплата (Получение вознаграждения) от 1000 рублей, т.е. от 20000 знаков на Qiwi или ЯД.

4. Калькуляция будет происходить через админ панель форума, где будут видны все посты по учетной записи.