Рерайт статей из 1го источника

Предлагаю временный проект по рерайту статей на автомобильную тематику с одного указанного источника (сайта). Нужно около 20-23 статей с объемом текста, равным объему источника (5000-8000 знаков). Хочу сказать, что проект будет и дальше развиваться, то есть после получения статей мне потребуется время, чтобы оценить эффект от полученного текста. Затем, скорее всего, если исполнитель будет выполнять все требования ТЗ, работу продолжим. Поэтому хочется сразу встретить ответственных людей. Возьму двух рерайтеров для начала. Каждому дам по 10-12 статей.

Мои требования:

1. Хороший, качественный, читаемый текст с уникальностью текста 92+ по "Etxt Антиплагиат" с числом слов в шигле 3. Если не знаете, что это такое, то я в любом случае выдам скриншоты настройки программы. Рерайт выполняется с одного исходника. По желанию можете расширить число источников.

2. Объемы текста от 5000 до 8000 знаков. Всегда по-разному. Это будет оговариваться заранее для каждого текста.

3. В тексте надо будет сохранить нужное количество слов. Например, слово "автомобиль" употребить 5 раз. Это будет оговариваться заранее для каждого текста.

4. Текст надо будет рерайтить аналогично источнику: с наличием заголовков, абзацев, списков. Но можно и отходить от исходника и делать некоторые вещи по-своему. Например, уменьшать или увеличивать абзацы и т.д.

Спасибо за внимание. Жду ответов.