Здравствуйте! Нужны рерайт тексты по различным видам тематик. 60 руб — 2300 символов с пробелами Все вопросы и обсуждения деталей работы (внимание!!!) — ...
Статьи на сайт рекламной кампании
сайт рекламной кампании gazzetta26.ru написать несколько текстов.
1. Разработка и реализация рекламных стратегий
2. Веб-дизайн (разработка дизайна сайтов)
3. Дизайн печатной продукции
4. Разработка брендбука и фирменного стиля
5. Сувенирная продукция
Расписывать подробно не нужно. (Статья - 1000 знаков)
Стилистически они не должны отличаться от тех, статей, что уже есть на сайте.
Ключевые слова, по сути, - заголовки
Заявки фрилансеров
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